Alarma en Independiente: una figura del equipo se lesionó y Quinteros lo sufre

Independiente sufrió una dura derrota ante Instituto en su visita a Alta Córdoba por la fecha 11 del Torneo Apertura pero perdió más que el partido. ¿Qué sucedió? Es que el lateral izquierdo titular, Facundo Zabala, salió dolorido a los 20 minutos del primer tiempo. Lo cierto es que se someterá a estudios en las próximas horas para determinar la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación.

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La dolencia fue en su gemelo izquierdo y encendió las alarmas en el cuerpo técnico comandado por Gustavo Quinteros, ya que desde que arrancó el año, Zabala es de los futbolistas más consistentes del equipo junto a Gabriel Ávalos, pese a que estuvo muy cerca de abandonar el plantel a finales del 2025.

En caso de no recuperarse su reemplazante sería Milton Venezuela, quien jugó el resto del partido ante La Gloria y que viene de llegar con el pase en su poder en julio del año pasado desde Lugano de Suiza. Otro de los que podría ingresar es Jonathan De Irastroza, juvenil de sólo 20 años que hace algunos meses empezó a entrar en la consideración de Quinteros.

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Por ahora, no hubo parte médico oficial e Independiente aguardará la evolución del futbolista en los próximos días, esperando no perderlo para los siguientes compromisos.

La próxima parada del Rojo será Talleres en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini y luego, la eliminatoria ante Atenas de Río Cuarto por Copa Argentina.







