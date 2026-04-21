Atención Boca: se confirmaron los precios y cuándo salen a la venta las entradas para el partido con Defensa y Justicia en Florencio Varela

Tras la confirmación de la presencia de hinchas visitantes en el partido que Boca disputará ante Defensa y Justicia en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello este jueves desde las 20 horas por la fecha 16 del Torneo Apertura, la cuenta oficial del club Xeneize explicó cómo será el sistema de venta de entradas.

Finalmente, el club de la Ribera dispondrá de tres mil entradas que saldrán a la venta el miércoles desde las 12:30 horas, y podrán ser adquiridas únicamente por socios del club a través de la página oficial del Halcón dyj.accessfan.ar/eventos.

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Tanto para acceder a la compra de tickets, como para realizar el ingreso al estadio el día del partido, los hinchas deberán identificarse con el número de DNI. Según trascendió, el valor de cada localidad rondaría los 80.000 pesos argentinos.

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Lo que sí está confirmado es el precio de los estacionamientos destinados a los hinchas de Boca que quieran acercarse a Varela en sus autos. Reservar una ubicación cuesta 50 mil pesos y se obtiene vía web por la misma página.