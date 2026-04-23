Atento Boca: Claudio Úbeda reveló el motivo por el que no juega Kevin Zenón

Es un jugador que, apenas de puso la camiseta de Boca, se convirtió en figura. Pero, inexplicablemente, fue cayendo hasta quedar relegado totalmente. Se trata de Kevin Zenón. Y quien se encargó de aclarar la situación del mediocampista fue Claudio Úbeda, quien reveló qué le pidió para volver a ganar terrano en su consideración.

"Yo le he dicho qué es lo que tiene que mejorar para volver a posicionarse y poder competir de igual a igual, y él lo está intentando", comentó el entrenador sobre el ex Unión de Santa Fe, quien estuvo fuera de la lista de concentrados en el Superclásico ante River del domingo pasado.

Enseguida, Úbeda destacó las cualidades de Zenón y lo que le puede aportar al equipo: "Kevin es un jugador que tiene grandes características. Tiene muy buena pegada, buena técnica, es veloz... Hay cosas que hemos hablado personalmente".

Por último, aclaró que el futbolista debe pulir matices de su juego y ajustarse a los requisitos del cuerpo técnico de Boca, auqnue también remarcó que está haciendo todos los esfuerzos para volver a recuperar terreno: "Yo veo en el día a día que está evolucionando. Quiere meterse en el pelotón y complicarnos más la vida a nosotros y eso es bueno".



