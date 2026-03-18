Atentos: River está cerca de renovarle el contrato a uno de sus titulares

River planifica a futuro y comenzó en estos días las negociaciones para renovar el contrato de uno de sus titulares. Tomás Galván tiene vínculo hasta fin de año y la intención del club es prolongarlo y mejorarle las condiciones al futbolista.

Aunque hay optimismo entre las partes, por ahora no hay una oferta concreta sobre la mesa.

Titular en los 11 partidos de lo que va de la temporada, el mediocampista regresó al club a comienzos de 2026 por pedido de Marcelo Gallardo, luego de pasar por cuatro préstamos diferentes (Defensa y Justicia, Colón, Tigre y Vélez).

A los 25 años, por primera vez pudo tener continuidad en el club donde realizó todas las divisiones inferiores y ahora en el Millonario buscan garantizarse su permanencia.

Actualmente, el contrato de Galván está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, con una cláusula de rescisión de 30 millones de dólares. La dirigencia le ofrecerá una suba salarial y probablemente busquen aumentar el monto de salida.