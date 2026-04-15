Boca puede incorporar a un arquero tras la grave lesión de Agustín Marchesín: qué limitaciones tiene

Es un golpe totalmente inesperado y que obliga a cambiar los planes en el mediano plazo. Es que la grave lesión de Agustín Marchesín, quien estará al menos ocho meses sin jugar por la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha, le abre a Boca un cupo para sumar a otro arquero, por lo que la dirigencia comenzará a analizar nombres, aunque esperaría hasta el mercado de junio para sumar a un nuevo guardameta.

Esto es así porque el reglamento de Conmebol permite que el "Xeneize" reemplace al arquero. Ante este panorama, el cuerpo técnico y la dirigencia deberán decidir si irán en busca de otro, aunque tienen algunos condicionamientos: como el TMS, la plataforma de FIFA en la que se registran traspasos, está cerrado, solo podrá sumar un arquero que esté en el fútbol argentino y que no sea extranjero, ya que el club no cuenta con cupo.

"Se podrá permitir la sustitución de un arquero lesionado durante cualquier etapa de la disputa del torneo, una vez que la gravedad de la lesión haya sido comprobada y certificada por la Comisión Médica de la CONMEBOL. Este cambio será permanente", dice el reglamento sobre casos como el de Marchesín.

Algo para destacar es que, quien ingrese a la nómima de la Copa Libertadores, si es que Boca decide incorporar, deberá portar el mismo número del arquero saliente, quien ya no podrá retornar a la nómina. Como Marchesín tendrá para ocho meses de rehabilitación, es posible que lo cambie.

Por lo pronto, Claudio Úbeda contará con dos opciones en el puesto porque solo tendrá disponibles a Leandro Brey, quien será el titular de ahora en más, y Javier García, quien en diciembre pasado renovó su contrato hasta fines de 2026. Más atrás en la consideración está el juvenil de 21 años Fernando Rodríguez, que es el arquero de Reserva.