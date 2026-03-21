Boca va por el desahogo en La Bombonera: la lista de convocados con bajas sensibles y el reemplazo de Ascacibar ante Instituto

Boca Juniors tiene todo listo para recibir a Instituto de Córdoba en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional con el objetivo de volver al triunfo en La Bombonera. El Xeneize acumula tres empates consecutivos como local y buscará cortar la racha para sumar de a tres nuevamente ante su gente.



El equipo, dirigido por Claudio Ubeda, necesita hacerse fuerte en su estadio luego de una serie de resultados que le impidieron consolidarse en la tabla. El duelo ante Instituto aparece como una oportunidad clave para recuperar confianza y regularidad.

Bajas importantes y cambios en la lista

La principal novedad en la convocatoria es la ausencia de Santiago Ascacibar, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial y quedó descartado para este compromiso. Su lugar en el once inicial sería ocupado por Ander Herrera, que se perfila como titular tras una buena semana de entrenamientos.

Además, aparece en la lista Gonzalo Gelini, quien regresa a una convocatoria luego de haber estado ausente en el último encuentro ante Unión.

Jugadores que siguen afuera

El Xeneize continúa con varias bajas sensibles por lesión. No estarán disponibles Edinson Cavani, Tomás Belmonte, Ángel Romero, Exequiel Zeballos ni Milton Giménez, quienes continúan con sus respectivas recuperaciones.

Varios de ellos apuntan a regresar luego del parate por la fecha FIFA, lo que podría representar un alivio para el cuerpo técnico en la recta siguiente del calendario.

Los convocados de Boca ante Instituto de Córdoba



