El Gobierno de Senegal denunciará a la CAF y Marruecos rompió el silencio tras obtener la Copa África por escritorio

A más de dos meses desde que se jugó el partido entre ambos, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) sorprendió al mundo y decidió consagrar como campeón de la Copa África 2026 a Marruecos.

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Pese a que los Leones del Atlas cayeron frente a Senegal, el organismo hizo lugar a un pedido de apelación y provocó el cambio de manos debido a que los Leones de Teranga abandonaron el terreno de juego e infringieron un artículo del reglamento.

En las horas posteriores, las reacciones en Dakar no se hicieron esperar. Primero, la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) anunció que protestará ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) , pero la cosa no quedó ahí.

Tanto es así que, más tarde, el mismo Gobierno informó que denunciará al ente continental por "corrupción" y adelantó que utilizará "todas las vías legales pertinentes" para revertir la decisión.

"Senegal no puede tolerar una decisión administrativa que anula el compromiso, el mérito y la excelencia deportiva. Senegal rechaza categóricamente este intento injustificado de despojo y exige una investigación internacional independiente sobre la presunta corrupción en los órganos rectores de la CAF", sentenció el Poder Ejecutivo.

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Marruecos se expidió tras la polémica consagración

Por su parte, la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) se expidió mediante un comunicado e intentó atenuar la tensión del conflicto.

"La Real Federación Marroquí de Fútbol ha tomado nota de la decisión emitida por el Comité de Apelación de la CAF. Desea recordar que su enfoque nunca ha tenido como objetivo cuestionar el rendimiento deportivo de los equipos participantes en esta competición, sino únicamente solicitar la aplicación del reglamento de la misma", indicó.

Además, resaltó: "La Federación reafirma su compromiso de respetar las normas, garantizar la claridad en el marco competitivo y mantener la estabilidad en las competiciones africanas".