El Inter Miami de Lionel Messi quiere a una estrella del Manchester City

Inter Miami busca seguir sumando figuras para rodear a Lionel Messi. Ahora, tienen en el radar a Bernardo Silva.

El mediocampista portugués, de 31 años, termina su contrato con Manchester City en junio. Todo indica que no renovará su vínculo y se despedirá del club inglés.

Varios clubes ya lo tienen en el radar para sumarlo a sus filas, entre ellos, el conjunto de la MLS. David Beckham planea hacer un intento para sumarlo como refuerzo a mitad de año.

Además de las Garzas, Bernardo Silva está en la órbita de otros equipos de Europa. Galatasaray, Juventus y el Barcelona también habían mostrado interés.

El futbolista lleva 17 títulos ganados con el Manchester City. Luego de ocho temporadas, todo indica que le pondrá fin a su ciclo en los Citizens.