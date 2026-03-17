El provocador festejo de Vinicius Jr. que indignó a los hinchas del City: el video

El Manchester City de Pep Guardiola y el cuestionado Real Madrid jugaron este martes su partido revancha por los octavos de Champions League en Inglaterra y el brasileño Vinicius Jr., fiel a su costumbre, no pasó desapercibido.

Es que el atacante del Merengue, que en el encuentro de ida en el Bernabéu había malogrado un penal, contó con una oportunidad desde los doce pasos y no solo no falló, sino que se excedió en su festejo y dio la nota.

Cuando el cotejo se acercaba a los 20 minutos, el Merengue contó con la pena máxima tras una mano deliberada de Bernardo Silva -para impedir la caída de su valla- que le valió la expulsión. A su vez, el brasileño, quien había sido el que provocó, con su remate, el desenlace fatídico para el City, se hizo cargo de la ejecución y la convirtió.

%uD83D%uDC40%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 El FESTEJO de VINICIUS JUNIOR tras convertir el penal y el 4-0 en la serie para REAL MADRID ante Manchester City.



%u2753¿Merecía AMONESTACIÓN?pic.twitter.com/X8R0kVdJQN — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) March 17, 2026

No conforme con haber marcado el 4-0 parcial para la Casa Blanca y, de esta manera, casi dar por sentenciada la serie, Vini sacó a relucir su habitual caracter y luego de festejar con su compañeros y de cara a su hinchada, fue a provocar a la parcialidad rival: en primera instancia se dirigió hacia una esquina y apoyó su brazo sobre el banderín, con mirada soberbia y desafiante.

La particular forma de festejar su gol de penal. Vinicius marcó dos goles, eliminó al City de la Champions y provocó a su gente.

Tras esto, comenzó a hacerle gestos con la mano izquierda a los Citizens y coronó su socarrona celebración llevándose los puños a los ojos, moviendo las muñecas en clara señal de "lloren".

A todo esto, vale mencionar que Vinícius no fue amonestado por la provocación a los simpatizantes rivales. ¿Actuará de oficio la UEFA o, una vez más, harán la vista gorda con los comportamientos del brasileño que, casualmente, es jugador del Real Madrid?