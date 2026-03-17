Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

VIDEO

Con doblete de Vinícius, el Real Madrid venció al Manchester City y pasó a los cuartos de final de la Champions League

De visitante, el Real Madrid venció en el partido de vuelta al Manchester City y pasó a los cuartos de final de la Champions League.

 Luego del 3 a 0 en el Bernabéu, el Real Madrid llegó a Etihad con el trabajo prácticamente cumplido. Finalmente, se quedó con el pase a los cuartos de la Champions League, venciendo al Manchester City por 2 a 1.

A los 20 minutos del primer tiempo, Bernardo Silva sobre la línea bloqueó con su codo un remate de Vinicius, por lo cual el árbitro señaló penal y expulsó al portugués.

El propio Vinicius se hizo cargo de la ejecución, con un disparo al palo izquierdo de Gianluigi Donnarumma, que se tiró a su derecha, y así abrió el marcador.

Sobre el final del primer tiempo, Erling Haaland igualó el partido para el City, cuando recibió solo en el área chica tras un centro desde la izquierda y solo tuvo que empujarla para el 1 a 1.

Pero en el final, a los 92 minutos, Vinicius, al que un minuto antes le habían anulado un gol, anotó su doblete y sentenció el 2 a 1 para el Merengue.

El Cholo Simeone volvió a hablar del futuro de Julián Álvarez: "Esperemos que..."
en vivo
¿SE VA?

El Cholo Simeone volvió a hablar del futuro de Julián Álvarez: "Esperemos que..."

El propio Vinicius se hizo cargo de la ejecución, con un disparo al palo izquierdo de Gianluigi Donnarumma, que se tiró a su derecha, y así abrió el marcador.

Sobre el final del primer tiempo, Erling Haaland igualó el partido para el City, cuando recibió solo en el área chica tras un centro desde la izquierda y solo tuvo que empujarla para el 1 a 1.

Pero en el final, a los 92 minutos, Vinicius, al que un minuto antes le habían anulado un gol, anotó su doblete y sentenció el 2 a 1 para el Merengue.

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"
Noticias

Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

3
Karol G se robó todas las miradas en la fiesta de Vanity Fair de los Oscar 2026
Noticias

Karol G se robó todas las miradas en la fiesta de Vanity Fair de los Oscar 2026

4
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

5
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Últimas noticias de Real Madrid