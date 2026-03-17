Con doblete de Vinícius, el Real Madrid venció al Manchester City y pasó a los cuartos de final de la Champions League

Luego del 3 a 0 en el Bernabéu, el Real Madrid llegó a Etihad con el trabajo prácticamente cumplido. Finalmente, se quedó con el pase a los cuartos de la Champions League, venciendo al Manchester City por 2 a 1.

A los 20 minutos del primer tiempo, Bernardo Silva sobre la línea bloqueó con su codo un remate de Vinicius, por lo cual el árbitro señaló penal y expulsó al portugués.

El propio Vinicius se hizo cargo de la ejecución, con un disparo al palo izquierdo de Gianluigi Donnarumma, que se tiró a su derecha, y así abrió el marcador.

Sobre el final del primer tiempo, Erling Haaland igualó el partido para el City, cuando recibió solo en el área chica tras un centro desde la izquierda y solo tuvo que empujarla para el 1 a 1.

Pero en el final, a los 92 minutos, Vinicius, al que un minuto antes le habían anulado un gol, anotó su doblete y sentenció el 2 a 1 para el Merengue.