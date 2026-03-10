El River de Coudet empieza a tomar forma: el equipo que prepara para debutar ante Huracán

Eduardo Coudet comienza a perfilar el equipo con el que debutará como entrenador de River Plate. El estreno será este jueves frente a Huracán por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, y este martes el DT realizará un entrenamiento táctico clave para terminar de definir la formación.

Aunque todavía quedan algunos detalles por ajustar, el Chacho ya tiene en mente una base que se parece bastante al once que venía utilizando Marcelo Gallardo en los últimos partidos, aunque con algunos retoques puntuales.

La primera semana de Coudet en River

Durante sus primeros días al frente del equipo en el River Camp, el nuevo cuerpo técnico puso el foco en generar un clic emocional en el plantel y elevar la intensidad física.

El parate del torneo fue aprovechado para llevar adelante una especie de mini pretemporada, con trabajos físicos exigentes y ejercicios orientados a la presión alta, una de las marcas registradas de los equipos dirigidos por Coudet.

La idea fue comenzar a instalar rápidamente los conceptos de su estilo de juego y preparar a los futbolistas para sostener un ritmo alto durante los partidos.

La posible vuelta de Juan Fernando Quintero

En cuanto a la formación, Coudet no planea una revolución inmediata. La intención es mantener la base del equipo titular, aunque con algunos cambios específicos en nombres propios.

La principal novedad podría ser el regreso de Juan Fernando Quintero, quien ya dejó atrás su lesión y tuvo buenos entrenamientos durante la semana.

Si el colombiano finalmente es titular, reemplazaría al juvenil Ian Subiabre en la zona de creación. De esta manera, River sumaría mayor pausa y claridad en los últimos metros para abastecer a los delanteros Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.

De todos modos, la práctica de este martes será determinante para despejar las últimas dudas en la pizarra del entrenador.

El primer examen para el nuevo DT

Con varios días de trabajo acumulados y una idea de juego basada en presión, intensidad y dinámica, el River de Coudet empieza a tomar forma.

El próximo jueves llegará el primer desafío oficial del nuevo ciclo, cuando el equipo visite a Huracán, en un partido que aún espera confirmación sobre si se disputará o no en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

Será el primer examen para el nuevo entrenador, que buscará comenzar su etapa en River con una victoria.

La probable formación de River ante Huracán por el Torneo Apertura 2026

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.