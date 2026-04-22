Héctor Paletta rompió el silencio: habló del penal que pidió River en el Superclásico y denunció amenazas

Es la voz que todo el mundo quería escuchar desde que el domingo estalló el escándalo por la jugada final del Superclásico que Boca le ganó a River por 1-0. Y, finalmente, Héctor Paletta, el árbitro encargado del VAR en aquel partido, habló sobre la jugada en la que el "Millonario" pidió penal de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta, afirmó no ser hincha del "Xeneize" y denunció amenazas.

"Un equipo arbitral de campo valoró que hubo un contacto, que ese contacto no tuvo la suficiente fuerza. Yo en las cámaras coincidía, no tuve evidencia de un error claro. Somos un equipo, tanto en campo como en cabina, yo soy el responsable de la cabina, pero el responsable máximo de todo el equipo es el árbitro principal. Me gusta respaldar siempre la decisión de árbitro de campo", señaló sobre la polémica jugada.

Enseguida, Paletta explicó cómo vio la jugada desde la cabina del VAR: "Yo en las ímagenes coíncidia, no tenía evidencias de un elefante, como nosotros le llamamos. Sigo sosteniendo que, hay una imagen que parece más, pero es muy poca evidencia para corregir esa decisión de campo".

"Yo coincido que el brazo de referencia que pone Blanco sobre la espalda cuando Martínez Quarta, que mide 1,80 metros y pesa 80 kilos, se está desplazando hacia atrás. En cuanto siente el brazo exagera la caída. Martínez Quarta se tira en el piso, se toma la espalda, parecía que le habían pegado en la espalda. Toda la evidencia era para apoyar la fuerte decisión de campo. Era una jugada gris", agregó. Y por último, concluyó: "Sostengo que no fue penal. Veo el contacto, manos en la espalda, y veo la exageración de la caída de Martínez Quarta. Cuando empieza a caerse Martínez Quarta, cuando siente ese contacto, hay un estiramiento del brazo de Blanco".

Por otra parte, desmintió lo que dijo su hermano Gabriel Paletta, ex futbolista de Boca, quien había dicho que toda su familia era hincha del "Xeneize": "Yo no soy fanático de ningún club de fútbol. Está la declaración esa de Gabriel en un momento... nosotros somos cuatro hermanos, uno es hincha de River y Gabriel es hincha de Boca ", declaró.

Por ultimo, Héctor Paletta manifestó que recibió amenazas: "Filtraron mi teléfono, recibí llamados, amenazas", y desmintió haber recibido alrededor de 130 millones de pesos en criptomonedas en 2024, tal como se lo denunció. "Es totalmente falso, que muestren quién presentó eso. Lo van a tener que demostrar porque eso sí que hace daño. Sale en portales y, en horas pico en programas que no hablan de fútbol me meten a mí en esto de las criptomonedas para pegarle a no sé a quién... ", finalizó.



