Los periodistas partidarios de River sangran por la herida: los mensajes contra Darío Herrera y Paletta por la polémica del final en el Superclásico

La polémica del final del Superclásico encendió fuerte el debate en el fútbol argentino, un tema que, por estas horas, deja expuesto a los árbitros y su falta de uniformidad de criterios a la hora de sancionar e 'impartir justicia'.

La desestimación de Darío Herrera y Héctor Paletta (desde el VAR) del empujón de Lautaro Blanco a Martínez Quarta dentro del área visitante, calentó a los periodistas partidarios Millonarios, que explotaron contra los jueces.

El legendario relator Lito Costa Febre fue bastante medido, aunque no esquivó la crítica: "Lo del equipo del Chacho fue muy flojo en los 90 minutos y terminó siendo caída de River en el clásico. Igualmente, nos pareció penal la última contra Martínez Quarta. Al menos la tendrían que haber revisado en el VAR", escribió en su cuenta de la red social X.

Por su parte, Hernán Castillo fue el más crítico entre las voces cercanas a River. El periodista apuntó directamente contra el VAR y sostuvo que "no había ni una chance de que a River no lo cag... el VAR", en referencia a la carga por la espalda del defensor Xeneize al marcador central de la Banda.

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"Blanco hizo penal en la última y Herrera puede no verlo pero el VAR debe llamarlo. El VAR, con Paletta a la cabeza, decidió perjudicar a River. Clarísimo penal no cobrado. El mismo VAR que cobró en el PT no cobró en el ST. Una chanchada. Asco", escribió, con suma dureza, el comunicador.

En la misma línea se expresó Nicolás Distasio, quien comparó criterios dentro del partido. "La falta que antes le cobra a Maxi Salas es la misma que hace Blanco sobre Martínez Quarta, pero por supuesto que ni Herrera lo iba a cobrar ni Paletta lo iba a llamar. Este River, sin jerarquía, lo pierde por ingenuidades propias ante un Boca diminuto que vino a defenderse e hizo su negocio", analizó.

Por último, Gustavo Yarroch manifestó que "la jugada del final. Es un empujón claro de Blanco a Martínez Quarta. El defensor de Boca no va a disputar la pelota en ningún momento y Héctor Paletta desde el VAR no lo llamó a Darío Herrera para avisarle de la infracción".

La acción, claramente, quedó en el centro de la escena y hasta maquilló la dura caída y el mal juego de River en el Superclásico ante Boca. Así se reavivó la discusión sobre el uso del VAR y la diferencia entre los mismos referís a la hora de la conducción.

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LAS JUGADAS SIMILARES QUE SE DIERON EN LOS PARTIDOS DE RIVER

Una vez finalizado el Superclásico, los fanáticos hicieron estallar las redes sociales con dos acciones similares en las que River fue claramente beneficiado durante este Apertura 2026. Enseguida, los hinchas recordaron los brazos separados de Paulo Díaz contra Bisanz, en el partido que marcó el debut de Chacho Coudet como DT en el cruce ante Huracán.

Sí.



Claro penal no sancionado de Paulo Díaz sobre Bisanz al final del partido. Al parecer el árbitro solo le cobra los penales a River. Vergonzoso.pic.twitter.com/U7tTELhPBF — ¿Hoy robó river? (@HoyRoboRiver_) March 13, 2026

Además, algunos hasta se animaron a manifestarse con el empujón del Huevo Acuña a Cannavo en el clásico entre Racing y River. De esa supuesta falta en el área propia, el propio Huevo sacó un pelotazo que derivó en el primer gol del encuentro, vía Facundo Colidio.