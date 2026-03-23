Independiente es un caos: quiénes son las bajas que sufrirá Gustavo Quinteros en la Copa Argentina

La derrota ante Talleres de Córdoba significó un duro golpe para Independiente, que se fue silbado por sus hinchas del estadio Libertadores de América Ricardo Bochini. Por eso, en el Rojo llegó la hora de dar vuelta la página rápidamente y ya puso en el foco en el viernes 27 de marzo, cuando debute en la Copa Argentina ante Atenas de Río Cuarto en Florencio Varela.

El problema es que Gustavo Quinteros tendrá el plantel diezmado: la fecha FIFA se llevará a cuatro jugadores del equipo titular, todos convocados por sus respectivas selecciones. Gabriel Ávalos, Santiago Arias, Lautaro Millán y Maximiliano Gutiérrez no estarán disponibles para el partido eliminatorio, sin olvidar que también sufre la baja de Facundo Zabala por lesión.

Independiente se quedo con el primer título del 2026: es el nuevo campeón de la Supercopa Argentina de Futsal

El panorama es claro y complicado. Ávalos, el goleador del torneo y referente del área con siete tantos en el Apertura, viaja para sumarse a Paraguay; Arias, titular en el lateral derecho, se integra a la selección colombiana; mientras que Millán y Gutiérrez, los dos chilenos del plantel, viajan para representar a La Roja de Nicolás Córdova, dejando al equipo con menos variantes por las bandas justo en el debut copero.

Alarma en Independiente: una figura del equipo se lesionó y Quinteros lo sufre

El debut ante Atenas de Río Cuarto, equipo que siempre puede dar una sorpresa en el formato eliminatorio de la Copa Argentina, se convierte en un doble desafío: avanzar de fase sin perder jerarquía y aprovechar la situación para darle rodaje a los juveniles que vienen pidiendo pista. Nombres como Facundo Valdez y Felipe Tempone asoman como opciones para cubrir los huecos y mostrarse ante Quinteros en un partido oficial de alta exigencia.



