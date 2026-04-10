Italia comenzó a rearmarse y definió al DT interino que sucederá a Gattuso

Después de la catastrófica eliminación en el Repechaje que la dejó afuera del Mundial 2026 y que desencadenó una ola de renuncias, Italia dio el primer paso hacia un futuro con muchos cambios.

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Tanto es así que, tras la salida de Gennaro Gattuso , la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) informó hoy quién se hará cargo de la dirección técnica en los próximos compromisos.

Se trata de Silvio Baldini, que hasta ahora se encontraba a cargo del seleccionado Sub-21 y ahora tomará las riendas de la Azzurra.

El debut del estratega será en la fecha FIFA de junio, donde la Nazionale se medirá frente a Luxemburgo el miércoles 3 y ante Grecia el domingo 7.

Mientras tanto, los dirigentes continuarán trabajando en la búsqueda del DT que comandará el proceso hacia la próxima Copa del Mundo. Hasta ahora, Antonio Conte es quien parece tener más chances, aunque también suenan Roberto Mancini, Simone Inzaghi y Massimiliano Allegri.

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