La floja estadística como DT que Coudet aumentó con la derrota de River en el Superclásico

Es un déficit que lleva como mochila y que volvió a quedar en evidencia. Es que River perdió ante Boca, en la que fue una nueva edición del Superclásico, y revivió un fantasma que acompaña a Eduardo Coudet desde que es director técnico: sus flojos resultados en partidos importantes en equipos del fútbol argentino.

Desde que comenzó a ejercer como entrenador, el "Chacho" se caracterizó por hacer jugar muy bien a sus equipos, a pelear e, incluso, a ganar algún que otro título. Sin embargo, siempre deja la sensación de que sus dirigidos podrían hacer algo más en partidos que son clave.

Todo comenzó en Rosario Central, equipo con el que hizo muy buenas campañas entre 2015 y 2016, aunque se despidió sin ganar títulos. Con el "Canalla" llegó a la final de la Copa Argentina en 2015 y 2016, aunque cayó en ambas finales, primero frente a Boca y luego ante River.

Bajo su conducción, Rosario Central también se quedó con las manos vacías en el Torneo de Primera División 2015 y en la Copa Libertadores 2016, en esta última perdió de manera agónica frente a Atlético Nacional de Colombia, que se terminaría consagrando campeón.

Su siguiente experiencia fue en Racing donde sufrió más que nunca cada vez que le tocó disputar algún partido importante. Durante su primer semestre en la "Academia", a inicios del 2018, el equipo mostró un muy buen nivel, aunque cerró dicha mitad de aquel año de la peor manera posible, ya que cayó ante Colón de Santa Fe como local y desperdició la oportunidad de jugar la Copa Libertadores 2019, quedó eliminado de manera insólita en la primera ronda de la Copa Argentina y perdió frente a Cruzeiro en un partido que definía la primera posición en su respectivo grupo en la Copa Libertadores.

Además, en el inicio del segundo semestre de 2018 Racing fue aplastado por River en los octavos de final de la Copa Libertadores, mientras que en 2019 quedó nuevamente eliminado en la primera ronda de la Copa Argentina y sucumbió frente a Corinthians de Brasil en los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

El único triunfo de Racing con Coudet como director técnico en un partido mano a mano fue recién ante Tigre, que estaba en la entonces llamada B Nacional, en el Trofeo de Campeones 2019.

Pero, pese a los flojos resultados en partidos importantes, el ciclo de Coudet en Racing es recordado por el inolvidable triunfo 3-1 como visitante frente a Independiente y a los títulos en la Superliga de Fútbol 2018/19 y en el mencionado Trofeo de Campeones 2019.







