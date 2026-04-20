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ECOS DEL TRIUNFO

La victoria de Boca ante River en el Superclásico dejó repercusiones mundiales: "Silenció el Monumental"

Como ocurre siempre tras el partido más importante de Argentina, los medios del mundo se hicieron eco del resultado.

Redacción Depo

La victoria de Boca sobre River por 1-0 en el Superclásico que se disputó en el Monumental no solo paralizó a la Argentina, sino que también trascendió las fronteras. Por esto, medios de distintos países, tanto de América como de Europa, hicieron eco sobre lo que fue la segunda victoria consecutiva del "Xeneize" ante el "Millonario".

Hubo particularidades en el caso de algunos países como Ecuador y Uruguay, enfocaron sus artículos relacionados a los futbolistas nacidos allí que fueron protagonistas de este duelo, tales como Kendry Páez, quien salió en el complemento, y Miguel Merentiel, que generó la jugada del penal para Boca.

En cuanto a los medios europeos, destacaron la labor de Leandro Paredes en este compromiso, ya que no solamente fue la figura en la victoria de su equipo, sino que también convirtió el único gol del juego, en lo que significó su primer tanto en un Superclásico en Primera.

"Boca Juniors silenció el Monumental", "Boca marca de penal y hunde a River", "Paredes decide el Superclásico", "Boca frena el efecto Coudet en River", fueron algunos de los títulos en los artículos de los distintos medios que cubrieron una nueva victoria del "Xeneize", que lleva 13 partidos sin perder en lo que va del año.

Repercusiones del triunfo de Boca ante River en el Superclásico:

Diario As
Diario As
El Espectador
El Espectador
El País
El País
El Universo
El Universo
La Gazzetta dello Sport
La Gazzetta dello Sport
La República
La República
Marca
Marca
Red Gol
Red Gol
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