Los rivales que River buscaría evitar en el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026
Esta noche, River Plate conocerá a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.
Este jueves por la noche en Paraguay, se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. De esta manera, River conocerá a sus tres primeros rivales.
Segun ranking Conmebol, el grupo más complicado para el Millonario estaría conformado por Palestino (Chile), Blooming (Bolivia) y Botafogo (Brasil), ubicados 52°, 110° y 19°, respectivamente.
Sin embargo, Eduardo Coudet sostuvo hace unos días que preferiría evitar largos traslados y destinos incómodos.
En ese escenario, Millonarios (Colombia), Caracas (Venezuela) y Cienciano (Perú) del bombo 2 serían rivales más incómodos para jugar de visitante, pero a priori más accesibles de local.
River se encuentra en el Bombo 1 del sorteo. Así, no se cruzará con los otros siete equipos que están en dentro del mismo copón como cabezas de serie. Por lo tanto, evitará a Atlético Mineiro (Brasil), San Pablo (Brasil), Racing (Argentina), Gremio (Brasil), Olimpia (Paraguay), Santos (Brasil) y América de Cali (Colombia).