Mariano Pavone explotó por el penal que no le cobraron a River en el Superclásico ante Boca: "Jugó Robinho"

Fue la jugada más polémica de una tarde caliente y, la misma, levantó polvareda entre propios y ajenos. Se trata de la última acción del Superclásico ante Boca, en la que los futbolistas de River salieron corriendo para pedirle al árbitro Darío Herrera que vaya a revisar al VAR un posible penal de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta. Y el que opinó sobre esto fue Mariano Pavone, ex delantero del "Millonario".

El ex futbolista, quien fue parte del plantel club de Núñez que descendió a la B Nacional en 2011 y que falló un penal decisivo ante Belgrano en aquel partido, le respondió en un posteo al Diario Olé, en el que repasaban la gran polémica de la tarde en el Monumental. Y fue tajante.

"Jugó Robinho", escribó Pavone junto al emoji de billetes, en una clara afirmación de que, para él, le robaron a River en el Superclásico, ya que consideró que era penal y que por lo menos Héctor Paletta en el VAR debía llamar a Herrera para que revise y sea él quien tome la decisión final.

Si bien luego del encuentro el árbitro Herrera explicó que, si bien evaluó que el contacto existió, el mismo no fue cn la fuerza suficiente como para derribar a Martínez Quarta, opinión con la que nadie en el mundo millonario está de acuerdo.