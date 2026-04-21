Qué resultados necesita Boca ante Defensa y Justicia para sellar su clasificación en el Apertura 2026

Tras el Monumental triunfo en el Superclásico ante River, Boca ya trabaja con la mira puesta en el compromiso del jueves ante Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Para este cruce ante el Halcón, el Sifón Claudio Úbeda apelaría a la rotación y uno que que lo vería desde afuera es su capitán Leandro Paredes, que ni siquiera integrará el banco de suplentes como consecuencia de la sobrecarga en el isquiotibial y se cuidará para el cruce con Cruzeiro por la Copa Libertadores.

No obstante las masivas modificaciones que planea hacer el DT, el partido ante Defensa podría ser clave para sellar el pase de ronda en el Apertura 2026.

QUÉ RESULTADOS NECESITA BOCA PARA CLASIFICARSE ANTE DEFENSA Y JUSTICIA

A dos fechas del final de la primera ronda de la Copa de la Liga, hay que recalcar que Boca depende de si mismo para asegurarse la siguiente instancia del certamen. Si el Xeneize lograse vencer a Defensa y Justicia, se asegurará la clasificación sin depender de otros resultados y, además, superará momentáneamente a Vélez en el segundo puesto, a la espera del cruce entre el Fortín y Unión del lunes por la tarde.

En caso de empatar ante el Halcón, el elenco de Claudio Úbeda podría sellar su pase siempre y cuando San Lorenzo no gane su partido ante Platense -el viernes, a las 21:30 y en Vicente López-. Es que, llegada esa instancia, el Xeneize mantendría una ventaja de al menos seis puntos con solo tres en juego, en la última fecha.

Por otro lado, si Boca perdiese en Florencio Varela, también podría alcanzar su pase a los playoffs del Apertura 2026. Derrota mediante, si el Cuervo llegase a perder con el Marrón, el equipo boquense estaría en la siguiente ronda.