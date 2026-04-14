Rey Hilfer y Tello, los árbitros designados para el cruce más picante de la fecha 15° del Apertura 2026: todas las designaciones
Más allá del mundialista Darío Herrera en el Superclásico con Paletta, la AFA y la Liga Profesional armaron la grilla del resto de los jueces para una jornada trascendental del Apertura 2026.
El Torneo Apertura 2026 ingresa en su etapa final de la primera ronda y arde la pelea por la clasificación para los ocho mejores de cada grupo. Es por ello que, más allá del Superclásico entre River y Boca, la fecha 15° de la Copa de la Liga tiene partidos importantísimos y la designación de los jueces y sus colaboradores en el VAR, cobra especial trascendencia.
Tal como se especulaba, Darío Herrera será el árbitro del cruce entre Millonarios y Xeneizes y así, seguramente, jugará su último partido de suma importancia antes del Mundial 2026.
Por fuera de lo que será el Súper, el cotejo más picante que tendrá esta jornada será San Lorenzo y Vélez y para este mano a mano, la Liga Profesional no escatimó recursos y nombró a Leandro Rey Hilfer (de buena performance en el clásico de Avellaneda) con Facundo Tello -el mejor de todos- en el VAR.
Independiente recibirá a Defensa y Justicia, en lo que será un duelo clave en su búsqueda por pasar de ronda y el designado fue Sebastián Martínez Beligoy, junto al experimentado Pablo Echavarría en la tecnología.
Otro que está en la pelea por buscar su lugar entre los ocho mejores de su zona es Racing, que visitará a Aldosivi, en el Minella, con la dupla Nazareno Arasa y Gastón Monsón Brizuela.
En tanto dos referís que no tuvieron buena performance en la fecha pasada se juntan para comandar Central vs. Sarmiento. El árbitro principal será Andrés Merlos, que viene de cobrar un penal insólito a favor de Boca y se dejó influenciar por el VAR en la jugada que involucró a Alan Velasco y Sebastián Valdés, y tendrá la compañía de Ariel Penel, que acertó en advertir la expulsión de Marcos Rojo pero no se involucró demasiado en otras jugadas puntuales del pasado clásico entre Racing y River.
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Viernes 17 de abril
-20.30 Unión - Newell's - Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Mariano Ascenzi
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
VAR: Yamil Possi
AVAR: Gerardo Lencina
Sábado 18 de abril
-15.00 Gimnasia - Estudiantes (Río Cuarto) - Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Lucas Pardo
Árbitro asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Germán Delfino
AVAR: Javier Uziga
-17.15 Instituto - Estudiantes LP - Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Gastón Suárez
-19.30 Independiente - Defensa y Justicia - Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martinez Beligoy
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Javier Mihura
-21.45 Argentinos - Atlético Tucumán - Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Marcos Horticolou
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Domingo 19 de abril
-13.30 Aldosivi - Racing - Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Juan Del Fueyo
-17.00 River - Boca - Interzonal (ESPN Premium/ TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
VAR: Hector Paletta
AVAR: Sebastián Habib
-20.30 Rosario Central - Sarmiento - Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
VAR: Ariel Penel
AVAR: Ernesto Callegari
-20.30 Talleres - Deportivo Riestra - Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Darío Sandoval
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Diego Romero
El once suplente de River que Coudet piensa para enfrentar a Carabobo por Copa Sudamericana antes de Boca
Lunes 20 de abril
-15.00 Barracas Central - Belgrano - Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Nahuel Viñas
AVAR: Lucas Germanota
-17.15 Central Córdoba - Platense - Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Nicolás Ramírez
AVAR: Diego Verlota
-17.15 Banfield - Ind. Rivadavia Mza. - Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Carlos Córdoba
-19.30 San Lorenzo - Vélez - Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Damián Rubino
VAR: Facundo Tello
AVAR: Joaquin Gil
-21.45 Gimnasia (Mza.) - Lanús - Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Iván Aliende
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: José Carreras
AVAR: Laura Fortunato
-21.45 Tigre - Huracán - Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Agustín Mendez
Cuarto árbitro: Juan Ferreyra
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Marcelo Bistocco