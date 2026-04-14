Rey Hilfer y Tello, los árbitros designados para el cruce más picante de la fecha 15° del Apertura 2026: todas las designaciones

El Torneo Apertura 2026 ingresa en su etapa final de la primera ronda y arde la pelea por la clasificación para los ocho mejores de cada grupo. Es por ello que, más allá del Superclásico entre River y Boca, la fecha 15° de la Copa de la Liga tiene partidos importantísimos y la designación de los jueces y sus colaboradores en el VAR, cobra especial trascendencia.

Tal como se especulaba, Darío Herrera será el árbitro del cruce entre Millonarios y Xeneizes y así, seguramente, jugará su último partido de suma importancia antes del Mundial 2026.

Por fuera de lo que será el Súper, el cotejo más picante que tendrá esta jornada será San Lorenzo y Vélez y para este mano a mano, la Liga Profesional no escatimó recursos y nombró a Leandro Rey Hilfer (de buena performance en el clásico de Avellaneda) con Facundo Tello -el mejor de todos- en el VAR.

Independiente recibirá a Defensa y Justicia, en lo que será un duelo clave en su búsqueda por pasar de ronda y el designado fue Sebastián Martínez Beligoy, junto al experimentado Pablo Echavarría en la tecnología.

Otro que está en la pelea por buscar su lugar entre los ocho mejores de su zona es Racing, que visitará a Aldosivi, en el Minella, con la dupla Nazareno Arasa y Gastón Monsón Brizuela.

En tanto dos referís que no tuvieron buena performance en la fecha pasada se juntan para comandar Central vs. Sarmiento. El árbitro principal será Andrés Merlos, que viene de cobrar un penal insólito a favor de Boca y se dejó influenciar por el VAR en la jugada que involucró a Alan Velasco y Sebastián Valdés, y tendrá la compañía de Ariel Penel, que acertó en advertir la expulsión de Marcos Rojo pero no se involucró demasiado en otras jugadas puntuales del pasado clásico entre Racing y River.

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Viernes 17 de abril



-20.30 Unión - Newell's - Zona A (ESPN Premium)

Árbitro : Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Mariano Ascenzi

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

VAR: Yamil Possi

AVAR: Gerardo Lencina

Sábado 18 de abril



-15.00 Gimnasia - Estudiantes (Río Cuarto) - Zona B (ESPN Premium)

Árbitro : Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Lucas Pardo

Árbitro asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Germán Delfino

AVAR: Javier Uziga



-17.15 Instituto - Estudiantes LP - Zona A (TNT Sports)

Árbitro : Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri

Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Gastón Suárez



-19.30 Independiente - Defensa y Justicia - Zona A (ESPN Premium)

Árbitro : Sebastián Martinez Beligoy

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Javier Mihura



-21.45 Argentinos - Atlético Tucumán - Zona B (TNT Sports)

Árbitro : Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Marcos Horticolou

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Domingo 19 de abril



-13.30 Aldosivi - Racing - Zona B (TNT Sports)

Árbitro : Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Juan Del Fueyo

-17.00 River - Boca - Interzonal (ESPN Premium/ TNT Sports)

Árbitro : Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: Hector Paletta

AVAR: Sebastián Habib

-20.30 Rosario Central - Sarmiento - Zona B (ESPN Premium)

Árbitro : Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

VAR: Ariel Penel

AVAR: Ernesto Callegari



-20.30 Talleres - Deportivo Riestra - Zona A (TNT Sports)

Árbitro : Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Darío Sandoval

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Diego Romero

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Lunes 20 de abril



-15.00 Barracas Central - Belgrano - Zona B (ESPN Premium)

Árbitro : Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Nahuel Viñas

AVAR: Lucas Germanota



-17.15 Central Córdoba - Platense - Zona A (TNT Sports)

Árbitro : Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Nicolás Ramírez

AVAR: Diego Verlota



-17.15 Banfield - Ind. Rivadavia Mza. - Zona B (ESPN Premium)

Árbitro : Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Carlos Córdoba



-19.30 San Lorenzo - Vélez - Zona A (TNT Sports)

Árbitro : Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Facundo Tello

AVAR: Joaquin Gil



-21.45 Gimnasia (Mza.) - Lanús - Zona A (ESPN Premium)

Árbitro : Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Iván Aliende

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: José Carreras

AVAR: Laura Fortunato



-21.45 Tigre - Huracán - Zona B (TNT Sports)

Árbitro : Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Agustín Mendez

Cuarto árbitro: Juan Ferreyra

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Marcelo Bistocco















