Riquelme iría al estadio Monumental a presenciar el Superclásico entre River y Boca

El presidente de Juan Román Riquelme podría acompañar a la delegación de Boca Juniors este domingo al Estadio Monumental para enfrentar a River Plate desde las 17, en una nueva edición del Superclásico correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

El máximo ídolo xeneize está terminando de definir su presencia, en lo que sería un cambio de postura respecto a abril de 2025. En aquella ocasión, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo se impuso 2 a 1 ante el conjunto que conducía Fernando Gago, y Riquelme optó por seguir el partido desde otro lugar.

? Juan Román #Riquelme también acompaña al equipo en el Estadio Más Monumental, en su primer Superclásico como presidente.#VamosBoca ??? pic.twitter.com/jB0mMIqpBc — Boca Net (@bocanet12) February 25, 2024

No sería, sin embargo, su primera visita al estadio de River como presidente. Ya había estado en febrero de 2024, en el primer Superclásico tras asumir el cargo. Aquella tarde terminó 1 a 1, pero dejó polémica, Riquelme se retiró molesto por una jugada puntual en la que reclamó la expulsión de Andrés Herrera por una dura infracción sobre Kevin Zenón. El árbitro Yael Falcón Pérez decidió sancionar solo con amarilla.

Mientras se espera la confirmación oficial, lo cierto es que la posible presencia del presidente sumaría un condimento especial a un partido que ya de por sí paraliza al mundo del fútbol. Habitualmente, el plantel es acompañado por el director deportivo Marcelo Delgado.

Boca llega en un gran momento, ya que acumula 12 partidos sin perder y el ciclo de Claudio Úbeda empieza a consolidarse, generando una conexión cada vez más fuerte con los hinchas, aunque mucho dependerá de lo que pase hoy, ya que este duelo es fundamental para clasificar o no a los playoffs.

La única referencia pública reciente de Riquelme sobre el Superclásico fue en una conferencia organizada por la Liga Profesional, donde dejó un mensaje claro: "Que la gente disfrute. Hay buenos jugadores de los dos lados. Es el clásico más importante del mundo y ojalá sea una fiesta. Es fútbol: que gane el que juegue mejor".

La incógnita sigue abierta: ¿dirá presente Román en el Monumental? Su decisión podría tener impacto más allá de lo simbólico, en una jornada clave para el futuro inmediato de Boca.