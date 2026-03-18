Así quedaron definidos los cruces de cuartos de final de la Champions League: cuándo se juegan

Todo listo. Este miércoles quedaron definidos los ocho equipos clasificados a los cuartos de final de la edición 2026 de la Champions League. Al mismo tiempo, se establecieron los cruces de la próxima instancia, que promete grandes emociones y genera mucha expectativa entre los fanáticos.

La serie más atrapante será la que protagonizarán Real Madrid y Bayern Munich. Los alemanes dejaron en el camino al Atalanta, mientras que los españoles eliminaron al Manchester City.

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Además, quedó establecido que el Liverpool será rival del PSG, mientras que Arsenal y Sporting de Lisboa tendrán un intenso cara a cara. Finalmente, Barcelona sacó al Newcastle de la competencia con una espectacular goleada y se medirá en la próxima ronda ante el Atlético de Madrid del Cholo Simeone y un nutrido grupo de futbolistas argentinos.

Cuándo se juegan los cuartos de final de la Champions League

¿Cuándo está previsto que se jueguen los cuartos de final de la Champions League? Los partidos de ida se disputarán la semana del 7 de abril, mientras que las series se definirán la semana del 14 de abril.

Mientras tanto, las semifinales se jugarán la semana del 28 de abril (encuentros de ida) y la del 5 de mayo (las vueltas). La gran final se jugará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría, el 30 de mayo de 2026.

Todos los cruces de los cuartos de final de la Champions League

-Bayern Munich vs Real Madrid

-Liverpool vs PSG

-Atlético de Madrid-Barcelona

-Arsenal-Sporting de Lisboa







