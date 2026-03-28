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La probable formación de Racing ante San Martín de Formosa por Copa Argentina

Gustavo Costas mantiene todavía un par de dudas en el once titular que está obligado a ganarle a San Martín de Formosa por Copa Argentina.

Juan Riera
Juan Riera

Racing Club de Avellaneda debutará esta noche en la Copa Argentina frente a San Martín de Formosa, con un equipo que presentará algunas variantes respecto a su formación habitual.

El entrenador Gustavo Costas apostará por la rotación en varias líneas, pensando en la seguidilla de partidos y en darle minutos a futbolistas que no suelen ser titulares para no fallar en un torneo en el que no tiene tan buen historial.

 Cambio en el arco

El arquero será Matías Tagliamonte, quien reemplazará a Facundo Cambeses, habitual titular, que tendrá descanso en este compromiso.

Defensa confirmada

La última línea ya está definida y estará integrada por Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo e Ignacio Rodríguez.

Rodríguez ocupará el lateral izquierdo en lugar de Gabriel Rojas, quien fue convocado a la Selección Argentina.

Mediocampo con variantes

En la mitad de la cancha, la contención estará a cargo de Santiago Sosa y Alan Forneris.

Más adelantados jugarán Matko Miljevic, Tomás Conechny y una duda que mantiene el DT: Adrián Fernández o Gastón Martirena.

Arriba la carta goleadora de Maravilla Marínez

En ataque estará el goleador del equipo, Adrián Martínez, quien intentará seguir ampliando su gran registro con la camiseta de Racing.

Probable formación de Racing vs. San Martín de Formosa por Copa Argentina

 Matías Tagliamonte; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Ignacio Rodríguez; Santiago Sosa, Alan Forneris; Tomás Conechny, Matko Miljevic, Adrián Fernández o Gastón Martirena; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

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