Gustavo Quinteros y las dudas en el probable once de Independiente para visitar a Boca por el Torneo Apertura

Después de una semana feliz por haberle ganado el clásico de Avellaneda a Racing , Independiente tendrá otra difícil parada este sábado cuando visite a Boca por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026.

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En un duelo fundamental para sus aspiraciones de afianzarse entre los mejores ocho de la Zona A, el Rojo tendrá que visitar en La Bombonera a un Xeneize que viene en alza.

Para ese duelo, el DT del Rey de Copas, Gustavo Quinteros, todavía mantiene algunas dudas.

Ante la baja de Santiago Montiel , el entrenador podrá volver a contar con Matías Abaldo, quien cumplió la fecha de suspensión y se perfila como titular en el frente de ataque junto a Gabriel Ávalos.

Por otra parte, el ex estratega de Vélez quedó contento con el nivel que Mateo Pérez Curci mostró frente a la Academia y piensa en la chance de darle el lugar de Lautaro Millán desde el arranque. A su vez, Maximiliano Gutiérrez podría pelear un puesto con Facundo Valdéz.

Además, Quinteros sigue de cerca el estado de Ignacio Pussetto. El delantero de 30 años viene arrastrando un dolor en la rodilla que lo dejó afuera del último encuentro y, si bien entrenó junto a sus compañeros en las últimas prácticas, aún no se sabe si será citado. En ese caso, todo indica que estará en el banco de suplentes.

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Independiente visita a Boca por el Torneo Apertura: el probable once

Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez y Facundo Zabala; Lautaro Millán o Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Ignacio Malcorra y Facundo Valdéz o Maximiliano Gutiérrez; Gabriel Ávalos y Matías Abaldo.