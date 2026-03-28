A qué hora corre Franco Colapinto el Gran Premio de Japón de Fórmula 1
Franco Colapinto buscará el ritmo de carrera de su Alpine, que viene siendo mejor que el de las Qualy y así poder meterse en los puntos en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1. El piloto argentino largará 15 en una grilla en la que la pole position es para Kimi Antonelli.
Franco Colapinto tiene un nuevo desafío en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el Suzuka International Racing Course, tras lo que fue una qualy que lo ubicó en el puesto 15 y no lo convenció. Mañana el piloto argentino, que fue muy autocrítico, deberá mejorar para volver a alcanzar puntos a bordo de su Alpine al igual que lo hizo en China. La carrera principal comenzará a las 2 de Argentina.
La pole position será para Kimi Antonelli que se quedó con la pole position a bordo de su Mercedes, seguido de su compañero de equipo George Russell y tercero Oscar Piastri con su McLaren.
Cuarto fue Charles Leclerc (Ferrari), quinto Lando Norris (McLaren), sexto Lewis Hamilton (Ferrari), séptimo Pierre Gasly (Alpine), octavo Isack Hadjar (Red Bull), noveno Gabriel Bortoleto (Audi) y décimo Arvid Lindblad (RB).
Si hubo algo que llamó la atención es que el tetracampón Max Verstappen no pasó de la Q2 con su Red Bull y arrancará en la posición 11.
La comparación de Pierre Gasly y Franco Colapinto en el GP de Japón de Fórmula 1
En la última práctica libre, Pierre Gasly fue 10° (1:31.082) y Franco Colapinto 17° (1:31.759). En la clasificación, el francése marcó 1:29.691 para ser 7°, y Colapinto 1:30.627 para ubicarse 15°.
Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1
El Gran Premio de Japón de Fórmula 1 será televisado por Fox Sports, mientras que también vas a poder disfrutarlo en vivo por las plataformas digitales de streaming de Disney + Premium (previa contratación), Flow, DGO y Telecentro Play.