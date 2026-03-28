A qué hora corre Franco Colapinto el Gran Premio de Japón de Fórmula 1

Franco Colapinto tiene un nuevo desafío en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el Suzuka International Racing Course, tras lo que fue una qualy que lo ubicó en el puesto 15 y no lo convenció. Mañana el piloto argentino, que fue muy autocrítico, deberá mejorar para volver a alcanzar puntos a bordo de su Alpine al igual que lo hizo en China. La carrera principal comenzará a las 2 de Argentina.

La pole position será para Kimi Antonelli que se quedó con la pole position a bordo de su Mercedes, seguido de su compañero de equipo George Russell y tercero Oscar Piastri con su McLaren.

Kimi scores the 50th pole for an Italian driver in F1 %uD83C%uDDEE%uD83C%uDDF9%uD83D%uDC4D#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/fZ69CsAOvt — Formula 1 (@F1) March 28, 2026

Cuarto fue Charles Leclerc (Ferrari), quinto Lando Norris (McLaren), sexto Lewis Hamilton (Ferrari), séptimo Pierre Gasly (Alpine), octavo Isack Hadjar (Red Bull), noveno Gabriel Bortoleto (Audi) y décimo Arvid Lindblad (RB).

Si hubo algo que llamó la atención es que el tetracampón Max Verstappen no pasó de la Q2 con su Red Bull y arrancará en la posición 11.

La comparación de Pierre Gasly y Franco Colapinto en el GP de Japón de Fórmula 1



En la última práctica libre, Pierre Gasly fue 10° (1:31.082) y Franco Colapinto 17° (1:31.759). En la clasificación, el francése marcó 1:29.691 para ser 7°, y Colapinto 1:30.627 para ubicarse 15°.

Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1

El Gran Premio de Japón de Fórmula 1 será televisado por Fox Sports, mientras que también vas a poder disfrutarlo en vivo por las plataformas digitales de streaming de Disney + Premium (previa contratación), Flow, DGO y Telecentro Play.