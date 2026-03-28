Alpine bancó fuerte a Franco Colapinto tras la clasificación del GP de Japón de Fórmula 1: "Le daremos todo lo que necesite"

No tuvo la actuación esperada, pero todavía queda mucho por delante y hay chances de cerrar un buen fin de semana. Por eso, el jefe de Alpine, Steve Nielsen, le brindo un apoyo total a Franco Colapinto luego del 15° puesto en la clasificación para el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, cuya carrera se disputará este domingo desde las 2.

"Por el lado de Franco, no dio el mismo paso adelante que Gasly en el rendimiento entre sesiones y quedó fuera en la Q2. Como equipo, trabajaremos duro y le daremos todo lo que necesite para entender por qué no estuvo el ritmo y ayudar a cerrar esa brecha", aseguró tras la sesión, en la que Pierre Gasly logró un muy buen 7° puesto.

Además, señaló que el A526 muestra sus mejores prestaciones en carrera y no tanto en clasificación: "Vimos durante la prueba con mucho combustible el viernes que el ritmo era competitivo, así que tenemos la esperanza de estar en la lucha por puntos de nuevo mañana con ambos coches".

"Sabemos que es una carrera larga y que la fiabilidad sigue siendo un factor al inicio de la temporada, así que nos mantendremos completamente enfocados en la tarea que tenemos por delante e intentaremos sumar los máximos puntos que podamos antes del descanso de primavera", concluyó.



