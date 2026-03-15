Max Verstappen explotó contra la Fórmula 1 actual tras el GP de China: "Es terrible"

Max Verstappen (Red Bull) volvió a criticar con mucha dureza la actualidad de la Fórmula 1 con la nueva normativa para la temporada 2026.

"Es terrible. Si a alguien le gusta, es que no tiene ni idea de carreras. No hay nada de diversión. Esto no son carreras", sostuvo el cuatro veces campeón mundial en declaraciones tras el Gran Premio de China, en el que se vio obligado a abandonar por un problema en su monoplaza.

"Pasas a otros pilotos, luego te quedas sin batería, y en la siguiente recta te pasan ellos de nuevo. Es un chiste", denunció el piloto.

Verstappen aseguró que, hoy por hoy, solo los pilotos de Mercedes están en condiciones de ganar: "Están kilómetros por delante. Tan solo Ferrari tiene una buena salida, se ponen por delante, y luego todo se resuelve en cosa de unas pocas vueltas".

"Esto no tiene nada que ver con el automovilismo. Y diría lo mismo si fuese yo el que ganase las carreras, porque me preocupa el producto. No es que esté enfadado por estar donde estoy", siguió el neerlandés.

"Hay un creciente segmento de la audiencia que no entiende el automovilismo. Y los poseedores de los derechos piensan 'bueno, mientras lo vean, vale'. Espero que no piensen así porque acabarán cargándose el deporte", cerró.