Scaloni sufre con los jugadores de la Selección Argentina: cómo están los lesionados

Llega ese tan temido momento en el que aparecen lesiones que pueden dejar afuera del Mundial 2026 a las figuras. Y en el caso de la Selección Argentina, Lionel Scaloni no ganó para disgustos este fin de semana, donde dos jugadores más se sumaron a una lista que el entrenador sigue con suma atención.

El caso que más preocupa es el de Cuti Romero, quien padece una lesión en el ligamento lateral de su pierna derecha. Si bien se salvó de un problema más grave y de pasar por el quirófano, deberá afrontar una recuperación que, en plazos normales, ronda entre las seis y ocho semanas.

Otro que se lesionó este domingo fue Dibu Martínez. Cuando realizaba el calentamiento previo al encuentro de Aston Villa a Nottingham Forest, que terminó 1-1, sintió una sobrecarga en el gemelo que lo dejó afuera del duelo, aunque no sería para preocuparse de cara a la Copa del Mundo.

El tercer futbolista al que Scaloni sigue de cerca es Lautaro Martínez, quien atraviesa problemas físicos desde hace rato. El 18 de febrero se había desgarrado el sóleo de la pierna izquierda, volvió luego de 45 días con un doblete ante Roma, pero en ese mismo encuentro sufrió una leve distensión en la misma zona de su lesión.

Vale recordar que, en ese puesto, Argentina ya perdió al juvenil Joaquín Panichelli, quien en la última fecha FIFA sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha y se quedó al margen el Mundial 2026 cuando atravesaba su mejor momento.