Con polémica sobre el final, el Milan venció al Inter de Lautaro Martínez por la Serie A

El Milan se quedó con el Derby della Madonnina al imponerse por 1 a 0 al Inter en el estadio San Siro, en el duelo correspondiente a la fecha 28 de la Serie A. El único gol del encuentro lo convirtió Pervis Estupiñán.

Inter, que afrontó el partido sin su capitán Lautaro Martínez por lesión, llegaba como líder del campeonato con 67 puntos y buscaba una victoria que lo acercara al título.

Sin embargo, la derrota le permitió a Milan recortar la diferencia en la tabla: ahora el conjunto rossonero suma 60 puntos y quedó a siete del líder en la pelea por el Scudetto.

A los 35 minutos del primer tiempo, Youssouf Fofana combinó con Rafael Leão y abrió hacia la izquierda para Pervis Estupiñán. El ecuatoriano le rompió el arco a Yann Sommer para abrir el marcador.

PERVIS ESTUPIÑAN Y EL ZURDAZO PARA EL 1-0 DE MILÁN EN EL CLÁSICO VS INTER.

El enfrentamiento terminó con polémica. El Inter logró marcar el gol del empate en el descuento, pero no subió al marcador. Segundos antes, el árbitro había pitado la detención del juego por empujones en el área. Además, reclamaron una mano de Samuele Ricci dentro del área que no fue revisado.

¡¡ATENCIÓN A ESTO!! Todo Inter pidió penal por MANO de Ricci sobre el final del partido ante Milan... ¿Qué te pareció?



¡¡ATENCIÓN A ESTO!! Todo Inter pidió penal por MANO de Ricci sobre el final del partido ante Milan... ¿Qué te pareció?