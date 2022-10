"El Hotel de los Famosos" anunció los famosos que van a ser participantes de la nueva temporada del reality . La primera edición del programa tuvo muy buen recibimiento por parte del público, en donde hubo drama, escándalos, peleas y amor. Alex Caniggia y Melody Luz volvieron a ser tendencia en las redes sociales tras comprar un video en donde se tatúan juntos.

.

“Gente, llegó el día. Hoy sí, nos vamos a tatuar con el amore della mia vita 'Amore mío' . Lo que escuchás. Vamos a estar por toda la vida juntos” ,

Alex Caniggia y Melody Luz en su mejor momento

“Un tatuaje para toda la vida, amore mío”, indica muy romántico. “ Para siempre, te amo” , respondió la bailarina. “Para siempre juntos, te amo” , dijo luego Alex.

.

Melody Luz escogió su antebrazo para tatuarse junto a Alex Caniggia

Melody escogió su antebrazo para plasmar su amor en tinta, mientras que Alex la tuvo un poco más complicado por la cantidad de tatuajes que lleva , pero encontró un lugar para su amada.

ALEX CANIGGIA Y MELODY LUZ HABLARON SOBRE LOS RUMORES DE UN SUPUESTO EMBARAZO

A través de un video, la mediática, enfrentó los rumores de pareja con mucho humor. “ Amor, me enteré por TikTok que estoy embarazada” , dice Melody. “Mirá, que bueno. ¿Que Son? ¿Trillizos?”, responde Alex.