Desde su Gala de Inicio, " Gran Hermano" se apoderó de la agenda argentina. Tocando cómodamente picos de audiencia de 20 puntos y más, es indiscutiblemente el programa más discutido del año, con miles de televidentes siguiendo los dramas, polémicas y romances de la casa. Sin embargo, no todos están contentos con el hit de Telefé; Baby Etchecopar, por su parte, no tuvo nada bueno para decir del programa.

En una entrevista reciente con el móvil de Intrusos, el conductor arremetió sin pena contra " Gran Hermano" y sus participantes: "No me gusta el programa, me parece que ese programa barre la Argentina y lo que queda en el embudo, lo lleva. Son lo peor de la casa", comenzó.

Continuando, compartió su teoría sobre el futuro de los participantes de "Gran Hermano 2022": "Es una desgracia porque estos tipos tienen protagonismo y después vos no laburás, y lo ponen a Alfa a hacer notas. Entonces creo que es un gran semillero de inútiles", le dijo Baby al programa de América.

"Viste que dicen que Gran Hermano es el reflejo de la sociedad, ¿crees que es así?", le preguntó el cronista Gonzalo Vázquez. "Todo una mentira. Esta es una sociedad que no tiene para comer, ellos si tienen para comer. Hay un montón ahí adentro que se jactan de ser inútiles y los argentinos que estamos afueras somos todos útiles, por eso no vamos a Gran Hermano", remató Baby Etchecopar.

El conductor tachó de "inútiles" a los participantes de " Gran Hermano".

"Yo creo que el que se va a encerrar ahí, quiere algún curro, o busca cómo llegar y/o trepar. Lo malo de GH es que estas discusiones tapan una realidad. Entonces estamos perdiendo el tiempo al divino botón hablando estupideces de estúpidos en vez de preocuparnos cómo está el país", continuó.

Mientras no todos los personajes dentro de la casa se ganaron el respeto y admiración de la gente, como lo descubrió Tomás Holder tras convertirse en el primer eliminado de " Gran Hermano 2022", si existen algunos participantes que se robaron el corazón de la audiencia con sus historias. Uno de ellos fue Thiago, el más chiquito de la casa y con la historia más dura. A pesar de eso, Baby Etchecopar tampoco tuvo halagos para el hermanito.

"Es demagogia porque hay dos mil chicos que juntan cartones. Acá quieren mostrar que el pibe humilde tiene posibilidad de llegar y no, no tiene, a este lo eligieron y lo usan como humilde, pero la realidad es que sería bueno que no haya ningún chico que por ser humilde tenga que estar en un programa de televisión", opinó el conductor.