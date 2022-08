Después de haber estado separados por más de un mes, El Polaco y Barby Silenzi apostaron por su amor nuevamente y se mostraron muy enamorados en la fiesta de 15 de la hija del jurado de "Canta conmigo ahora", Sol, fruto de su relación con Karina "La Princesita".

Si bien los papás de Abril se separaron y reconciliaron varias veces a lo largo de su relación, la ex bailarina de "ShowMatch" habló muy positivamente de su pareja: “Nosotros nos amamos, siempre hubo amor y nunca nos engañamos como para decir ‘ya está’”.

“No hubo nada de infidelidad ni de mi parte ni de la parte de él, tenemos esos temas solucionados. Lo que pasó es que hubo un desgaste de la relación. Él estaba con mucho trabajo, las nenas y no nos pudimos encontrar”, explicó Barby en "Agarrate Catalina", el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Sobre su relación, Silenzi detalló: “Hicimos todo muy rápido. Nos pusimos de novios y al mes quedé embarazada. Después nos fuimos de vacaciones y cuando volvimos, nos agarró la cuarentena. Entonces hubo como una convivencia obligada, además de todos los niños”.

Y cerró contundente sobre las tácticas de El Polaco para reconciliarse: “Fue una iniciativa de él. Yo me ponía una coraza de ‘no quiero saber nada, no quiero que te quedes a tomar mates’. Pero él venía y me decía ‘paso un ratito y la veo a Abril’, pero pasaba rato acá y me convenció porque hay amor”.