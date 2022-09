El Carpintero es una de las personalidades que surgió de " Bienvenidos a Bordo". Nahuel Matheu, su nombre real, fue el elegido de Guido Kaczka cuando resaltó entre el resto de los concursantes y gracias al conductor es que continuó en el formato.

Con la llegada de Laurita Fernández hubo algunos cambios y el querido personaje dejó de estar al frente del ciclo de televisión. De todos modos, su carisma y presencia hizo que lograra convertirse en una figura de las redes y ahora le confirmó a DiarioShow.com que dentro de poco debuta en el teatro de Calle Corrientes.

"Arranco en diciembre en el teatro y en septiembre los ensayos. Estoy con una energía tremenda. Me voy a la calle Corrientes", le dijo con alegría a este portal.

El Carpintero se hizo conocido en " Bienvenidos a Bordo" donde, junto con Antunez, competía en las dominadas.

Más allá de la nueva faceta actoral que se verá de El Carpintero, el joven continúa trabajando en la empresa familiar con la carpintería que desde hace años es su mayor fuente de ingresos. Aún así, la popularidad que logró en sus redes sociales colabora con dinero y, más allá de convertirse en influencer, llegó a protagonizar varias campañas publicitarias.

Si bien siempre se muestra con una sonrisa en sus posteos, Nahuel padeció la muerte de su abuela durante febrero de este año y eso significó para él una gran pérdida. "Llegó el día que nunca hubiera querido y mi corazón se partió en mil pedazos.Te fuiste el 24 de mayo a las 23:15hs Margarita, mi abuela y no se cómo voy a hacer para seguir adelante sin vos".

"Trate de siempre estar a tu lado como pude, aunque te merecías más, todo lo que podía hacer, era poco comparado con lo que vos me diste a mi. Se fue parte de mi vida, mi infancia, mi adolescencia y mi adultez. Me lastima el hecho de que no te voy a poder abrazar más, o caerte de sorpresa con algún regalo. Me mata pensar que no voy a escucharte nunca más decirme que soy tu sol junto a mi hermano, tu nahuelito, tu mano en mi cara, tu mirada, tus consejos tan auténticos y siempre me decías que me cuide y que visite a mamá y papá...", escribió en un emotivo posteo tiempo atrás.

.

Nahuel todavía continúa haciendo el duelo de su abuela pero le pone toda la energía necesaria para poder salir adelante y encaminarse a los nuevos proyectos que se vienen. El joven espera la temporada teatral con "El Interrogatorio", donde también estará el ex de Lizy Tagliani, Leo Alturria, y el llamado de Guido, con quien desea volver a trabajar cuando esté a cargo de un nuevo formato de entretenimientos.

"Estoy a la espera de que me vuelva a llamar. Tuve una charla con él y me dijo que pronto nos vamos a encontrar, que se venía algo nuevo que dentro de poco iba a lanzarlo", le dijo El Carpintero a DiarioShow.com meses atrás.