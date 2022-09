Con el fin de "La Voz Argentina" muy cerca, "¿Quién es la máscara?" es la próxima gran apuesta de Telefe en la pantalla chica. El entusiasmo por ver a Natalia Oreiro como conductora y a Wanda Nara, Lizy Tagliani, Karina La Princesita y Roberto Moldavsky como jurados del reality es muy alta.

.

De todos modos, en las últimas horas se conoció un gran conflicto que estaría complicando las grabaciones de la competencia, que tendría a la esposa de Mauro Icardi y la esposa de Ricardo Mollo enfrentadas.

"Hay descontento en Telefe. 'Quién es la máscara'? empieza la semana que viene y grabaron solamente cinco programas. Wandita llegó, grabó, se fue a Miami, volvió y ahora se va a Turquía. Hasta la semana que viene no vuelve", indicó en principio Yanina Latorre en " LAM".

Wanda Nara, en el centro de la polémica.

"Ella tenía que grabar toda la semana y Natalia está que se la llevan los demonios por que es súper profesional, ordenada, laburadora, y no se están haciendo las grabaciones", agregó la panelista sobre el descontento de la conductora.

Luego, la esposa de Diego Latorre profundizó en la supuesta tensión entre la botinera y la actriz. "No se llevan bien Wanda Nara y Natalia Oreiro, le incomoda su poco profesionalismo, y parece que Wanda está complicada con los horarios de grabación. Llega tarde, para muchas veces. Todo eso a Natalia, que me dicen que es una diva total, y se arremanga y labura sin parar, no le estaría gustando", aseguró.

Natalia Oreiro estaría disconforme con las ausencias de Wanda Nara a las grabaciones.

Los rumores que circulan hablan de que Icardi habría sido fichado por un club de fútbol de Turquía, y que la hermana de Zaira Nara, como su manager, debe acompañarlo a firmar el contrato.

"Están muy preocupados, porque ya empieza el programa (...) Wanda Nara avisó que se va ahora y los colgó con la grabación", concluyó Yanina Latorre.

Mirá lo que dijeron sobre el supuesto conflicto entre Wanda Nara y Natalia Oreiro