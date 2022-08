Fernando Gago terminó su relación con Gisela Dulko en medio de un escándalo durante 2021, además de que sus ex parejas no suelen tener una buena referencia sobre el ex futbolista. En los últimos días, Mica Vázquez habló sobre el final de su vínculo e incluyó a la ex tenista, por lo que hubo declaraciones juradas.

Durante las últimas horas, se reveló una particular versión sobre la intimidad del actual entrenador de Racing. Yanina Latorre se refirió a un comentario que le hicieron en una cena, a raíz de los dichos de las ex parejas de Gago, y generó gran escándalo en el panel de "LAM".

Fiel a su estilo, no quiso decirlo directamente pero dejó a entender un polémico rumor. "Olía mal ahí", comenzó con preocupación entre risas. Además, agregó el recuerdo que le comentaron: "Ella bajó y lo mandó a lavarse".

Polémica con Fernando Gago.

Silvina Luna, otra de las ex parejas de Fernando Gago, estaba en el piso y comentó: "Lo estaríamos prendiendo fuego...". Sin quedarse en silencio, la esposa de Yanina Latorre completó: "Con todas las cosas que les hizo a ustedes, lo menos que puedo decir es que le huele mal el pit...".