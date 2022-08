"PH Podemos Hablar" lidera los fines de semana de la telvisión nacional. Si bien el programa de Andy Kusnetzoff tuvo un comienzo de temporada irregular, con algunas modificaciones el formato salió adelante.

En la emisión del sábado 20 de agosto, los invitados fueron Luciano Pereyra, Pablo Alarcón, Victoria Onetto, Mica Vázquez y Markito Navaja. En El Trece, que siempre elige películas reconocidas para competir contra Telefe, transmitió "Érase una vez en Hollywood", de Quentin Tarantino y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie.

Los invitados de "PH Podemos Hablar".

El ganador de la noche fue "PH Podemos Hablar", que por momentos tuvo picos de 11.3 puntos de rating, y como promedio general obtuvo 9.3 puntos de rating.

"PH Podemos Hablar" fue lo más visto del sábado.

Uno de los momentos que más dio que hablar, fue cuando Mica Vázquez compartió detalles de las infidelidades de Fernando Gago, de quien fue novia en su juventud. La actriz ya había hablado en la semana sobre el tema, lo cual generó mucha repercusión, por lo que Kusnetzoff indagó más al respecto con sus preguntas.

"Me fui a vivir a Madrid por él. Yo siempre fui muy pasional. Me caso, me divorcio, me voy a vivir a España. Tenía 19 años. Fue una relación difícil. Es difícil estar con un futbolista", indicó en principio Mica, que luego agregó que sus padres estaban en contra de se fuera tan joven a vivir al exterior.

Sobre su convivencia con el ex futbolista, manifestó: "Me cagó con media Argentina y con media Europa. Yo me enteré de algunas historias, pero andá a saber; teníamos 19 años y ellos de repente tienen plata, poder, minas, y son chicos".

Mica Vázquez habló de su relación con Fernando Gago.

Asimismo, la ex "Rebelde Way" aclaró que con el tiempo pudo superar el engaño. "Lo importante de esto es que nunca le guardé rencor. Siempre intenté justificarlo, y entender la cabeza de un chico de 20 años que de vivir en un barrio tranqui, humilde incluso, pasar a que te grite ‘¡Gago!’ toda una cancha. Ir a un boliche y que te traigan a todas las minas que querés, tener plata para lo que quieras, creo que se te va la cabeza a cualquier lado con todo", opinó.

En cuánto a la infidelidad con Gisela Dulko, la conductora de LuzuTV dijo: "El volvió y se casó, pero antes de casarse paralelamente creo que estuvo un ratito con las dos. Yo me enteré que ellos estaban juntos cuando nosotros no estábamos separados todavía. Por ahí Gisela en ese momento tampoco sabía que él estaba conmigo en una relación".

