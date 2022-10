A menos de veinte días de comenzar Gran Hermano y de la eliminación de Tomás Holder, crece el romance entre los participantes del reality de Telefé. Los primeros en blanquear su romance fueron Juliana y Maxi, “El Cordobés”, poco tiempo antes de que lo haga Coti y Alexis, “El Conejo”. Sin embargo, la ilusión del público respecto a la posible relación entre Marcos y Julieta aumenta todos los días.

¡Enterate de las razones por las que Marcos y Julietas de " Gran Hermano 2022" no podrían ser pareja!

El coqueteo entre la modelo y el salteño es cada vez mayor. Los hermanitos no logran quitarse la mirada de encima y siempre que pueden comparten tiernos momentos de caricias y extensas charlas. Pero, fuera de la casa de “ Gran Hermano”, a la joven de 20 años la espera su novio Lucca Bardelli, quien le dedica a la actriz amorosos mensajes y románticas fotos de ambos a través de las redes sociales.

Aunque, en las últimas horas Julieta realizó una fogosa declaración en medio de una charla que mantuvieron las chicas sobre sexo."No puedo más. A mí me rozan y se me eriza la piel. Mujer, hombre, quien sea", aseguró la bailarina. Además, destacó que no saldría de la casa de “GH” para tener relaciones sexuales, comentario que alarmó a los seguidores del reality ante un posible encuentro entre la joven y Marcos.

Julieta y Marcos de " Gran Hermano" se muestran cada vez más juntos.

En las últimas horas, sin embargo, el hermanito de 22 años le reveló a Maxi que antes de ingresar al reality estuvo “tres años de novio”. El cordobés señaló: “Ah, por ahí viene la mano”. Esta conversación entre los participantes sorprendió a los usuarios de las redes sociales, quienes comprendieron este mensaje como el motivo por el cual Marcos y Julieta no podrían comenzar una relación.