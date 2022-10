Mientras los participantes de "Gran Hermano 2022" se divierten antes de la gala de eliminación Marcos (del que recientemente trascendió un video en el que se lo ve peleando) y Julieta están cada día más cercanos. Aunque ella intenta poner una cierta distancia, recordando que es la que está en pareja, el joven aprovecha cada ocasión que puede para estar a pocos metros, y sus miradas demuestran todas sus intenciones.

En las últimas horas, los televidentes de "Gran Hermano" vieron a la parejita disfrutando de una tarde de sol en el patio de la casa. Teniedo toda la casa para estar distanciados, Marcos se puso bien cerquita de Julieta y no dejaba de mirarla. El joven intentó disimular cantando una cumbia, sin embargo su vista siempre volvía a la bailarina, quien tampoco se alejó y le coqueteó al salteño en todo instante.

Hace unas horas atrás, sorprendió la confesión de Julieta, quien sostuvo que no podía esperar más para tener sexo, aunque tuviera a su novio afuera de la casa. El tema lo intrudujo Daniela: "Chicas, perdón que pregunte pero, ¿cómo van con el tema sexo?, ¿bien?". La primera en responder fue Coti, quien sostuvo que aún no había tenido relaciones con el Conejo porque estaba cursando su período menstrual.

"La Tora" intervino aclarando: "no me gusta nadie". Sin embargo sorprendieron las palabras de Julieta: "Yo no puedo más, estoy muy mal acostumbrada". En ese instante, Mora le recordó que faltan más de tres meses para que termine el juego, y le consultó si saldría antes para tener sexo con su novio, a lo que la joven respondió: "No se qué voy a hacer", dejando una puerta abierta a la posible relación con Marcos, con quien se perfile ya existe una gran atracción sexual.

En las redes, muchos usuarios "shippearon" a la pareja para que comiencen una relación. Sin embargo, Julieta está de novia con Lucca Bardarelli, quien apareció en las últimas horas desde su Instagram celebrando un nuevo aniversario de pareja: "Feliz mes mi vida. Te amo con toda mi alma y no veo la hora de que estés acá para abrazarte de nuevo".

Lucca parece estar muy tranquilo ante la situación que vive Julieta dentro de la casa, y se muestra confiado en que su novia finalmente podrá seguir manteniéndose fiel a su pareja.