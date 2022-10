Martina Stewart Usher se convirtió en una de las participantes más polémicas de la casa desde que comenzó " Gran Hermano 2022". A las críticas que recibió por hablar mal de la comunidad LGBT+, la profesora de Educación Física fue señalada por una mamá del colegio donde daba clases, acusándola de "maltratadora". Ahora, es la madre quien salió a defender a la joven, negando que haya denuncias formales en su contra.

"Se dijeron un montón de cosas y son mentiras. Martina empezó hace poquito en un instituto privado, en agosto del año pasado. Yo hablé con el Instituto y no hubo nada, ninguna queja. Recién ahora que salió en la tele se empezó a decir todo esto", sostuvo Pamela, en diálogo con Georgina Barbarossa.

.

La mujer aclaró que ella también es docente, y dio su versión de los hechos: "Yo también soy profesora. Quizás uno cuando está en el patio o da una clase, levanta un poco la voz, pero nada más".

Pamela se refirió a la participación de su hija en "Gran Hermano", y las polémicas en las se involucró desde que ingresó a la casa: "Yo creo que entró a jugar pero se dio cuenta que están todos a media máquina. Yo creo que tendría que haber elegido un grupo más numeroso... pero remarco que es un juego. No se puede hablar de buenas o malas personas".

Martina es una de las participantes más polémicas de la casa

Finalmente, la mujer hizo frente a las quejas por las declaraciones de Martina, apenas entró a " Gran Hermano", donde se asumió en contra de la bisexualidad: "fue editada", sostuvo. Y añadió: "Le preguntaron una cosa y dijo otra. Mi hija no es así, nosotros no somos así. Quizás lo dijo para pegar más, pero ella no piensa así", concluyó.