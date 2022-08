El casting de " Gran Hermano" está sobre ruedas. Según rumores, quieren personajes desconocidos, aunque también influencers y varios famosos se mostraron con muchas ganas de participar.

Marianela Mirra, la campeona de "Gran Hermano 2007" fue convocada a participar, según lo revelado las últimas horas. La misma Mirra le dijo a Fernanda Iglesias que Gastón Trezeguet la convocó para la nueva edición del reality. Ahora, no sabe si va a participar o no.

Marianela está instalada en Tucumán, lejos de la exposición mediática. "Pero yo no creo honestamente... Ya yo tengo una vida acá, y otra vez no me pasa lo que me sucedió hace un tiempo atrás", expresó Mirra haciendo referencia a los chats filtrados con Jorge Rial hace unos años.

Marianela Mirra, de " Gran Hermano", en la actualidad.

Al preguntarle si se reunió con la producción de " Gran Hermano", respondió: "No, cero. Voy a hablar con ellos en la semana, eso sí, pero nada más...". O sea, escuchará la propuesta.

La invitación surgió luego de que Mirra publicara una historia en su cuenta de Instagram, luego de que se abriera el casting al certamen. "Puse ‘¿Qué opinan si vuelvo?’, como algo que me dio risa y me hizo fantasear nada más", explicó la ex "hermanita".

La story de Marianela Mirra sobre " Gran Hermano".

