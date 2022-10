Desde hace ya varios meses, L-Gante se encuentra en el ojo de la tormenta. Tras la ruptura con Tamara Báez con Wanda Nara como supuesta tercera en la relación, todos los medios siguen sus acciones de cerca. Esta vez, el creador de "Cubia 420" compartió en su perfil de Instagram un fragmento de la entrevista que tuvo en la mesa de Mirtha Legrand .

L-Gante fue invitado el sábado a compartir la mesa con otros famosos y fue ácido al responder las preguntas y comentarios de la famosa conductora. En el fragmento compartido por el cumbiero, se escucha a Mirtha Legrand decir: " Te voy a decir algo muy cruel" y L-Gante , inmutado por el comentario responde: "No me sorprende".

L-Gante fue protagonista de las picatnes preguntas de Mirtha Legrand

"Escuché que vos llevaste a tu chiquita a casa y cuando lo delviste la mamá dijo que tenía olor a marihuana, a mí me pareció horroroso. ¿Es falso?", disparó la conductora. "A cualquiera le molestaría, a mi también. Es falso y otra que no fumo marihuana hace tiempo. Que digan lo que quieran, para hacer mal se dicen esas cosas", respondió L-Gante.

L-Gante y Wanda Nara en medio de los rumores por una supuesta relación

"¿Tuviste problemas con las drogas?", preguntó la conductora.

"No, porque siempre me supe controlar. Probé varias cosas pero a partir de los 17 solo le he dado a la marihuana y también la he dejado. El tema es saber controlarla, conocerla así como cuando han dicho que hablo de esas cosas", respondió el cumbiero.

L-Gante, bastante incómodo, siguió respondiendo las preguntas de Mirtha Legrand. "¿Vos sabés cuál es el buen camino?", le preguntó. "Si, uno sabe en su mente diferenciar lo que está mal y decir la realidad no está mal. Hay que tener el coraje de afrontar y tener valor para chocar con quienes piensan que estás mal de mentalidad. Por eso he logrado muchos prejuicios y tapado muchas bocas", dijo filoso.