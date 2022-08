Desde que Wanda Nara volvió a Argentina, los escandalos no pararon de surgir. Actualmente, la empresaria se encuentra en Ibiza con Mauro Icardi y sus hijas. A pesar del descanso que decidió tomarse, su ex empleada doméstica sigue furiosa con ella y ahora apuntó contra Nora Colosimo, la mamá de la influencer.

En el audio que se filtró y dieron a conocer en LAM, Carmen cuenta que está esperando a la madre de Zaira Nara para que le saquen el pasaje de vuelta a Buenos Aires. "Me vio la vieja entrando a la camioneta, vamos a ver que pasa si no ya llamó directamente a la policía, ya me tomaron de pelo.... Me dijeron que me iban a sacar el pasaje, así volvía temprano pero no tengo ni el pasaje, ni el pasaporte, ni nada", comenzó la mujer que trabajaba en la casa de la mamá de Isabella y Francesca.

Asimismo, la empleada doméstica, quien en otro audio aseguró que le revisaron sus pertenencias y está contenta de haberse ido de la casa de Nara, desconoce cuándo podrá volver al país ya que no tiene acceso a su pasaporte, así como tampoco a un pasaje de avión. Mientras tanto, Nora Colosimo decidió no opinar sobre el tema.

Además, Wanda Nara se encuentra de vacaciones y ya tiene planes para regresar a Argentina debido al compromiso laboral con "¿Quién es la máscara?". El programa ya tiene fecha de inicio de rodaje que la esposa de Mauro Icardi tendrá que instalarse unos días en Argentina.

Wanda Nara junto a su mamá, Nora Colosimo, y Carmen, su exempleada doméstica.

