En agosto del 2019 Mónica Farro se casó con su personal trainer, Leandro Herrera. A pesar de varios idas y vueltas, la pareja pudo solucionar sus diferencias y actualmente se encuentran en su mejor momento.

Es por esa razón que el matrimonio tomó una importante decisión en sus vidas. En una nota radial que dio la modelo le preguntaron si volvería a ser mamá y ella contestó: "Lo pensamos en algún momento y él tiene su hijo de 9 años, que es mi hijastro, y yo ya no puedo tener hijos así que no voy a ser mamá nunca más".

Allí la exparticipante de "El hotel de los famosos" explicó que se cauterizó las trompas y es un procedimiento que no se puede revertir. "Lo decidimos a conciencia porque era algo para toda la vida. Lo hice a los 43 años y ahora tengo 46", agregó Mónica Farro.

Asimismo, contó que fue un proceso muy duro para ella como mujer ya que sabía que no volvería a ser madre nuevamente. "Me agarró como una especie de depresión, una angustia muy grande porque sentía que dejaba de ser mujer", dijo la actriz.

Mónica Farro y su marido el día de su casamiento.

Sin embargo, previo a su operación su marido le había ofrecido hacerse la vasectomía, pero ella se negó. Durante la entrevista explicó el motivo: "En ese momento él tenía 30 años y me pareció una locura que se la hiciera porque uno no sabe las vueltas de la vida y si vas a seguir juntos por siempre, ya que en todo caso era yo la que no quería volver a ser madre".

