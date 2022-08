Mientras circula el rumor de que se reconcilió con Nicolás Cabré, Laurita Fernández reaccionó molesta a un fuerte comentario que hizo Nazarena Vélez sobre ella. La panelista de " LAM" comparó a la bailarina con la China Suárez, cuando su hija, Barbie Vélez, salía con Fede Bal.

"Si vamos a juzgar a la China y a todas las mujeres con la misma vara, Laurita con Barbie se comportó de la misma manera", expresó Nazarena.

.

En ese sentido, cuando uno de los noteros del programa de Ángel de Brito quiso entrevistarla, Fernández se negó: "Yo doy notas, tengo re buena onda y después van a piso y me re critican. Entonces, no tengo ganas. Siempre tengo la mejor, pero uno habla y después se burlan. No tengo ganas".

A los pocos días, la integrante de la obra "El método de Gronholm", habló con " Intrusos" sobre el asunto, y se mostró ofendida por los dichos que hizo la ex de Daniel Agostini.

Laurita Fernández se mostró enojada con Nazarena Vélez.

"Hubo un enojo con LAM en los últimos días, sobre todo con Nazarena Vélez", indicó el movilero del programa de Florencia de la V.

"No me gusta cuando das una nota o hablás y después ves que, por lo poquito que leo, hay burlas, chistes. Se burlan porque diste la nota y uno dice: '¿Cómo?'. No me gusta que me gasten", respondió la conductora de "Bienvenidos a Bordo".

"¿Te molestó lo que dijo Nazarena? Te comparó con la China", agregó el periodista, a lo que Laurita Fernández aseguró de forma contundente: "No, me chupa un huev… lo que diga".

Mirá lo que dijo Laurita Fernández sobre los dichos de Nazarena Vélez