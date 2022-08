Desde que comenzó "Canta Conmigo Ahora", El Puma Rodríguez aparecía como una de las figuras principales del jurado de 100 personas junto con Cristian Castro. Sin embargo, el reconocido cantante se alejaría en los próximos días, por lo que le daría un dolor de cabeza a Marcelo Tinelli para conseguir un reemplazo.

Según lo que explicó Pia Shaw en la emisión del jueves de "LAM", el venezolano no formará parte de las grabaciones de la próxima semana. "No tenían pensado que no esté, no hay alguien internacional de ese nivel para que cubra su lugar", sumó la periodista sobre el futuro de una de las estrellas del nuevo formato del ex Presidente de San Lorenzo.

Cabe recordar que con Cristian Castro sucedió algo similar, aunque su salida tuvo que ver con su agenda por una serie de shows que debía brindar. Si bien se reincorporará la próxima semana, no estará el Puma Rodríguez y hasta el momento se desconoce la fecha de regreso al extenso jurado.

Además, no descartaron que su salida tenga que ver con la aparición de una ex amante del cantante en plena grabación del programa. El panel de "LAM" comentó sobre la madre de un participante que interrumpió las grabaciones y le recordó el affaire que tuvieron, aunque no especificó el momento en el que ocurrió.