A poco tiempo del esperado estreno del nuevo " Gran Hermano", edición que será conducida por Santiago del Moro y del cual se viralizaron divertidas audiciones de jóvenes argentinos, los fanáticos comienzan a preguntarse qué es de la vida de los antiguos participantes del programa, especialmente de los de la primera temporada.

.

Tamara Paganini, Marcelo Corazza, Daniela Ballester, Santiago Almeyda y Natalia Fava fueron algunas de las figuras más recordadas, pero Gastón Trezeguet, además de causar una gran impresión en el público, marcó un precedente en el ciclo.

Gastón Trezeguet, uno de los participantes más recordados de la primera temporada de " Gran Hermano".

Estudiante de la carrera de Administración de Empresas a los 23 años, el joven ingresó al programa ya que quería vivir un cambio en su vida, y sin dudas fue un antes y después para él ya que "salió del closet" y habló sin tapujos sobre su sexualidad en una sociedad más prejuiciosa y cerrada que la de la actualidad: "Soy gay".

Antes de mostrarse como realmente era, Gastón demostró ser todo un estratega a la hora de las nominaciones y se alió a Eleonora González, con quien se "comprometió y casó" ante las cámaras del reality.

Gastón Trezeguet y Eleonora González, una de las parejas más emblemáticas de " Gran Hermano".

A pesar de su duro esfuerzo, fue Marcelo Corazza quien se coronó campeón de la primera temporada de " Gran Hermano". Como ingresó más tarde a la casa como un reemplazo, el ganador se llevó $121.200 del premio total de 200 mil. Tamara Paganini, quien salió en segundo lugar, recibió $39.406, Gastón Trezeguet cobró $23.642 y Daniela Ballester obtuvo $15.752.

Tras su icónica participación en " Gran Hermano", la vida de Trezeguet dio un exitoso vuelco y fue tan solo el inicio de una carrera en los medios que lo mantuvo siempre al tanto de las últimas noticias.

Gastón se convirtió en productor televisivo de la mano de Telefe y ayudó en la creación de nuevas temporadas del reality. Después de algunos años, el mediático comenzó a trabajar en la productora de contenidos KUARZO, en la cual trabaja hace más de 16 años.

Gastón Trezeguet es productor del programa de Marcela Tinayra y Adriana Constantini.

Si bien tuvo momentos en los que atravesó episodios de adicciones, desde alcohol hasta distintas drogas, Trezeguet pudo recobrar el sentido de su vida y durante la pandemia del coronavirus, el ex participante reveló que bajó 30 kilos.

“El origen de todos mis problemas, como el alcoholismo y las drogas, fue una impotencia sexual psicológica. Empecé la dieta pesando 101 kilos, y ahora estoy pesando 66 kilos así que la verdad, bastante bien. Ya había estado flaco, pero después había engordado diez kilos y los volví a bajar desde enero hasta acá", escribió en su cuenta de Twitter.

Y cerró contundente: "Todo lo que pasó en mi vida fue por no enfrentar ese problema. Y sí, lo hablo porque tengo la esperanza que este grito de verdad me ayude a alguna forma a remediarlo. Porque evidentemente callarlo toda mi vida no sirvió de nada".

