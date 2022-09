A pesar de no estar cumpliendo las expectativas que tenía Telefe al principio del programa, " ¿Quién es la máscara??" sigue su curso habitual, a la espera de mejorar los números de audiencia. Natalia Oreiro y su equipo de investigadores continúa en su trabajo por descubrir nuevas personalidades.

La emisión del miércoles tuvo la revelación de la identidad de una nueva celebridad, en este caso la persona que estaba debajo de "Mamba". Tras varias presentaciones en el programa, se reveló que se trataba de Fátima Florez, lo que explicó su variedad de voces y géneros musicales que encaró.

Karina La Princesita aseguró que se trataba de la imitadora desde la primera vez que apareció en el estudio. Sin embargo, en su último show, Wanda Nara se sumó a la cantante con el pronostico que finalmente fue acertado. La comediante se mostró muy feliz por haber participado del ciclo, donde pudo demostrar una vez más su talento.

Fátima Flórez participó de "¿Quién es la máscara?".

"Este programa tiene una producción increíble", explicó en primer lugar la artista. La humorista completó con alegría por su experiencia en el reality de El Trece: "Me divertí, la pasé muy bien. El único que se enteró a la mitad fue mi marido pero no se conté a nadie. Me encanta la mística que tiene el programa".

Cabe recordar que " ¿Quién es la máscara??" atraviesa sus últimos episodios, ya que estaba planificado que sea de corta duración. Las grabaciones culminarán el viernes 7 de octubre y realizan rodajes de dos capítulos por jornada. Natalia Oreiro espera mejorar la imagen del show, aunque la aparición de una figura como Fátima Flórez puede haber sido un buen comienzo.

