" ¿Quién es la máscara??" aparecía como uno de los principales proyectos de Telefe para 2022. Sin embargo, los resultados de las primeras semanas muestran una notable baja en la audiencia, algo que se demuestra en las mediciones de rating. Como si fuera poco, Susana Giménez dejó un comentario llamativo sobre el ciclo.

La conducción está a cargo de Natalia Oreiro, quien busca revertir la imagen del programa de celebridades en las últimas semanas que le quedan. Sin embargo, no fue a la primera figura a la que le ofrecieron estar al frente del formato, ya que la señal de las pelotas tuvo a Susana Giménez como prioridad.

.

La diva de los teléfonos no se mostró interesada en el proyecto ya que no se sentía cómoda, según lo que dijo tiempo atrás. Durante un reportaje con "LAM", la actriz volvió a referirse a "¿Quién es la máscara?" y tuvo gran sinceridad, algo que podría generar polémica.

Susana Giménez cuestionó " ¿Quién es la máscara??".

"No me pareció que era para mí", comentó en primer lugar a la salida de la proyección de "Argentina, 1985". Susana Giménez agregó a su punto de vista una fuerte explicación: "Es una cosa que no hay un premio, qué se yo. Cada cual hace lo que le gusta y no era para mí".

.

Lo cierto es que falta de un premio final para las celebridades que participan es uno de los puntos que se cuestionó de "¿Quién es la máscara?". Por su parte, Natalia Oreiro sigue trabajando en lo que serán las últimas grabaciones, ya que finalizarían el lunes 10 de octubre.



