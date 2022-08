Wanda Nara volvió a Argentina en medio de rumores de crisis con Mauro Icardi. La empresaria está próxima a participar en el programa de Natalia Oreiro, "¿Quién es la máscara?", y se mostró dispuesta a contestar preguntas sobre eso, pero cuando le consultaron sobre su presente amoroso con el futbolista su fastidio fue evidente.

.

Ahora, a la botinera se le sumó una problema más, ya que en la edición del miércoles de "Intrusos" revelaron los detalles de una fuerte acusación contra ella.

Marcela Tauro comenzó explicando: "Habría una empleada que Wanda la habría dejado olvidada en Italia. Esta en la casa de campo y no hay comida, la ayuda la gente del pueblo".

Luego, la panelista indicó que se trata de la propiedad que la hermana de Zaira Nara tiene en Milán, ciudad en la que ya no vive más, ya que ahora su principal locación es en París, ciudad donde Icardi tiene su equipo.

Wanda Nara habría dejado varada a una empleada en su casa de campo de Milán.

"Aparentemente está varada ahí, indocumentada, sin comida. Es una mujer que la llevaron de Argentina en 2019. Algo cobró, no todo, y ahora el tema es que Wanda se fue a Francia y se olvidó de esta mujer", agregó la ex compañera de Jorge Rial.

Las hijas de Wanda Nara en la casa de campo de Milán que tiene la familia.

Haci el final, Tauro comentó que si bien recibe ayuda de la gente del pueblo, la señora en cuestión está desesperada por esta situación. "El jardinero italiano le da de comer. Los servicios están pagos, luz no le falta y demás, pero cobró determinados sueldos y no tiene comida. Los vecinos del lugar van y le llevan comida y le dicen que no puede seguir así. No tiene papeles", concluyó.

Mirá lo que dijeron sobre la mujer que supuestamente Wanda Nara habría olvidado en su casa de campo